«رحمي» يُهنئ طلاب الغربية لحصولهم على المراكز الأولى في مهرجان «الطفل المبدع»

هنأ طارق رحمي، محافظ الغربية، إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بقيادة المهندس ناصر حسن، وذلك لحصولها طلابها على المراكز الثلاثة الأولى في مهرجان الطفل المبدع لعام 2020.

المهرجان تم تحت إشراف وتنسيق وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "مصر الحياة" بالاشتراك مع الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، كما حصل 25 طالبًا وطالبة على المراكز الأولى في مجالات فنية وإبداعية أخرى.

وأوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الغربية حصدت ثلاث مراكز هي الأول، الثاني والثالث، حيث تم تكريم الطالب يوسف فريد عبد المنعم لحصوله على المركز الأول مكرر إنشاد ديني الطالب إسلام محمد المحمدي لحصوله على المركز الأول عزف كمان، والطالبة فاطمة مختار حمدان السيد، والتي حصلت على المركز الأول في الإلقاء الشعري.

كما حصد كلاً من "الطالبة سما محمد ممدوح زيدان والطالب عمر محمد ممدوح زيدان المركز الأول كاراتيه كاتا، والطالب سيف أحمد ماضي على المركز الثالث عزف آلة الأورج، كما حصل الطالب أحمد عمر خاطر على المركز الثالث في إلقاء الشعر"، وفي السياق ذاته تم تكريم مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، ومسؤولي الموهوبين بالمديرية.

وأكد المحافظ على دعمه وتشجيعه للمواهب في مختلف المجالات الثقافية، الفنية، الرياضية والعلمية، معبرًا عن سعادته وفخره لاستمرار حصد أبناء المحافظة لمراكز متقدمة في المسابقات الدولية والمحلية.

وأشار إلى تقديم كل الدعم لكافة أبناء المحافظة الموهوبين وتشجيعهم لتنمية مواهبهم والتي تسهم في بناء شخصية قوية قادرة على العطاء والتميز.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين على مستوى الجمهورية خلال الحفل الختامي الذي أقيم بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، في مسابقة الطفل المبدع الثالث 2020.