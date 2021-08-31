يستعرض الدستور تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2021 حيث يبحث طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة على خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث، بدء المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 حتى يوم السبت الموافق 4/9/2021 وتستمر لمدة خمسة أيام، للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية لعدد طلاب 186618

فيما جاءت الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة لعدد طلاب 56404 بإجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية والعلمية 243022 طالب وطالبة.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2021

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021: قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/application ، ثم قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ثم يتم إدخال الرغبات بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات ثم يختار الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

حيث يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، كما يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه، ويجب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

ثم قم بطباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخا بتاريخ وساعة تقدم، ويمكن أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

ملحوظة:

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.