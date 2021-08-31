الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قرار قضائى أمريكى بعلاج مريض كورونا الذى يعاني من إصابة خطيرة بـ«الإيفرمكتين»

مريض كورونا
مريض كورونا

أصدر قاض في ولاية أوهايو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أمرا طارئا لمستشفى، بعلاج مريض فيروس كورونا الذي يعاني من إصابة خطيرة بـ"الإيفرمكتين"، وهو دواء مضاد للطفيليات، وفقا لصحيفة (The Enquirer) الأمريكية

وتروج جهات يمينية في الولايات المتحدة لعلاج "الإيفرمكتين"، رغم أن منظمة الصحة العالمية لم تجيز استخدامه حتى الآن، بسبب نقص البيانات بشأنه.

وأوصت الصحة العالمية بحصر استخدام هذا الدواء، حاليا، في إطار التجارب السريرية.

ويعد إيفرمكتين هو عامل مضاد للطفيليات له استعمالات واسعة، وهو مدرج في قائمة الأدوية الأساسية لعلاج العديد من الأمراض الطفيلية، ويُستخدم في علاج داء كلابية الذنب (العمى النهري) وداء الأسطوانيات وأمراض أخرى تسببها الديدان المنقولة بالتربة. كما يُستخدم لعلاج الجرب، بحسب الصحة العالمية.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية  ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأسابيع الأخيرة من تناول "الإيفرمكتين"، بعد شيوع تلقي جرعات زائدة بين أشخاص يحاولون علاج أنفسهم من كورونا به، قائلة إنه يستخدم للحيوانات.

وبحسب صحيفة (The Enquirer) الأمريكية، فقد أظهرت وثائق المحكمة أن قاضي محكمة الاستئناف في مدينة سينسيناتي حكم في 23 أغسطس الجاري بأن مستشفى بالمدينة يجب أن يعالج المريض جيفري سميث (51 عاما) بـ"الإيفرمكتين".

ورفض المستشفى في البداية الامتثال للوصفة، حيث لا يوجد دليل علمي موثوق يثبت فعاليته في علاج "كوفيد - 19"، الذي يسببه الفيروس.

وأصبح هذا الدواء، مؤخرا، يستحوذ على اهتمام مناهضي التطعيم في أمريكا، خاصة اليمينيين، الذين اقتنعوا بأنه علاج معجزة لفيروس كورونا وأن شركات الأدوية تخفي هذه المعرفة لحماية أرباح اللقاحات.

وأصبح هذا الدواء، مؤخرا، يستحوذ على اهتمام مناهضي التطعيم في أمريكا، خاصة اليمينيين، الذين اقتنعوا بأنه علاج معجزة لفيروس كورونا وأن شركات الأدوية تخفي هذه المعرفة لحماية أرباح اللقاحات.

الإيفرمكتين مضاد للطفيليات الولايات المتحدة الصحة العالمية التجارب السريرية الغذاء والدواء الأمريكية

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وائل لطفي

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