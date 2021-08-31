ترميم قدمى تمثال حجرى لبوذا يرجع إلى 1600 عام فى شمال غربى الصين

اكتملت أعمال ترميم قدمي تمثال حجري لبوذا يرجع تاريخه إلى 1600 عام في كهوف جبل تيانتي، والتي تعد من بين الأقدم في الصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، بني هذا التمثال لبوذا في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين على حجر رملي أحمر هش بجوار خزان مائي. وأدى تسرب المياه والعوامل الجوية إلى إلحاق أضرار بالتمثال، بما في ذلك قدماه.

وأُطلق مشروع الترميم في مايو عام 2020.

وقال تشياو هاي من أكاديمية دونهوانغ، التي قامت بأعمال الترميم، إن أصعب جزء تمثل في أعمال ترميم القدمين، اللتين عانتا من تسرب شديد للمياه.

وأضاف تشياو أن العمال سحبوا المياه من الأرض والصخور المحيطة بتمثال بوذا الحجري، وأزالوا قطع الصخور السائبة، وحددوا الحجم والملامح الأصلية للقدمين اللتين تضررتا بشدة، وأعادوهما إلى سابق عهدهما.

وأوضح أن المشروع يمكن أن يساعد في حماية أساس التمثال التاريخي ويستعيد سلامته بشكل شامل.

ويطلق على كهوف جبل تيانتي، إلى جانب النماذج الأولية لكهوف يونقانغ وكهوف لونغمن، "أسلاف الكهوف" في الدوائر الأكاديمية الصينية. وبنيت هذه الكهوف لأول مرة في عهد أسرة جين الشرقية وتخضع حاليا للحماية على المستوى الوطني.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 37 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج مثل اليوم السابق.



وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14، انخفاضا من 24 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.



وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي إلى 94879 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند4636

