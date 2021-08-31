حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 31 أغسطس 2021

قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: ابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ، جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل.

عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب أحد الأولاد.

صحيًا: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون

إيما واتسون

الثور

مهنيًا: أبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهارًا في كل المجالات، وتحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر.

عاطفيًا: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة تعترض طريقك.

صحيًا: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهور في اتخاذ قرارات غير صائبة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده

فيفي عبده

الجوزاء

مهنيًا: سيكون يومًا رائعًا وديناميكيًا وفعالاً جدًا وذلك على كافة الصعد تختفي المنافسة وتخلو لك الساحة لتسجل انتصارا تلو الاخر.

عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى.

صحيًا: كل مباغتة قد تسبّب مرضًا أو بقاء اضطراريًا في السرير.

ومن مشاهير هذا البرج اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح



السرطان

مهنيًا: الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تتفاقم الأمور.

عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يزول ويتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك.

صحيًا: بعض المخاطر ستواجهك: التهاب في اللوزتين، والصدر والحنجرة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي

نرمين الفقي

الأسد

مهنياً: التحدّي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يخلق جواً من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل.

عاطفياً: غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاه الإطراء، الذي تتلقاه يومياً.

صحياً: إحذر العصبية وانتبه في القيادة فقد تتعرض لحادث وتؤذي نفسك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز

أحمد عز



العذراء

مهنياً: الحل الوسط هو الأفضل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً.

عاطفياً: المناخ العاطفي يكون جيّداً إذا أردت التوافق وتساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة.

صحياً: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس

فؤاد المهندس

الميزان

مهنياً: تعيش يوماً ايجابياً مريحاً ودافئاً يتحدث عن رومانسية تعيشها وتتحمس لها، سواء في حياتك أو حياة أحد المقربين.

عاطفياً: عليك ان تتمالك نفسك وتضبط رهافة حسّك التي توقعك مرات عديدة في شباك المعارك.

صحياً: الحيوية والنشاط اللذان تتمتع بهما قد يكونان أحياناً سبباً لوقوعك ضحية توترات عصبية تؤثر في صحتك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي

روبي



العقرب

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس.

عاطفياً: إبحث عن الوسطاء وعن أهل النيّات الحسنة، فقد يحاول أحد ما حل الأوضاع المأزومة بينك وبين الشريك.

صحياً: قد تكون الأمراض محدقة بك في أي لحظة، لكن بإمكانك التخفيف من الإصابة ببعضها إذا مارست الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم

نيللي كريم



القوس

مهنياً: عليك أن تخطّط جيدّاً قبل بدء التنفيذ، ومسايرة المحيط لتفادي الاعتراضات المفاجئة.

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.

صحياً: تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

ومن مشاهير هذا البرج الكتاب نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

الجدي

مهنياً: رغبتك في التقدّم لن تصطدم بالعراقيل، وان تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني.

عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أنّ ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي

محمود المليجي

الدلو

مهنياً:وجود القمر في برج الجوزاء الهوائي الصديق يعدك بتطورات ايجابية على الصعيدين المهني والشخصي والمالي.

عاطفياً: تبدو حاليّاً في قمة عطائك وإنسانيّتك، فلا عجب إذا كنت متكاتفاً مع حبيبك في جميع الأمور.

صحياً: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام

أنغام



الحوت

مهنياً: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم هذا اليوم وفي المقبل من الأيام.

عاطفياً: أجواء مستقرة اليوم عاطفياً والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك.

صحياً: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري

رامي صبري



