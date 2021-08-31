الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: ابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ، جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل.

عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب أحد الأولاد.

صحيًا: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون

إيما واتسون

الثور
مهنيًا: أبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهارًا في كل المجالات، وتحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر.

عاطفيًا: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة تعترض طريقك.

صحيًا: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهور في اتخاذ قرارات غير صائبة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده 

فيفي عبده

الجوزاء 
مهنيًا: سيكون يومًا رائعًا وديناميكيًا وفعالاً جدًا وذلك على كافة الصعد تختفي المنافسة وتخلو لك الساحة لتسجل انتصارا تلو الاخر.

عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى. 

صحيًا: كل مباغتة قد تسبّب مرضًا أو بقاء اضطراريًا في السرير.

ومن مشاهير هذا البرج اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح


السرطان
مهنيًا: الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تتفاقم الأمور.

عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يزول ويتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك.

صحيًا: بعض المخاطر ستواجهك: التهاب في اللوزتين، والصدر والحنجرة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي 

نرمين الفقي

الأسد 
مهنياً: التحدّي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يخلق جواً من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل.

عاطفياً: غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاه الإطراء، الذي تتلقاه يومياً.

صحياً: إحذر العصبية وانتبه في القيادة فقد تتعرض لحادث وتؤذي نفسك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز 

 أحمد عز


العذراء
مهنياً: الحل الوسط هو الأفضل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً.

عاطفياً: المناخ العاطفي يكون جيّداً إذا أردت التوافق وتساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة.

صحياً: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس 

فؤاد المهندس

الميزان
مهنياً: تعيش يوماً ايجابياً مريحاً ودافئاً يتحدث عن رومانسية تعيشها وتتحمس لها، سواء في حياتك أو حياة أحد المقربين.

عاطفياً: عليك ان تتمالك نفسك وتضبط رهافة حسّك التي توقعك مرات عديدة في شباك المعارك.

صحياً: الحيوية والنشاط اللذان تتمتع بهما قد يكونان أحياناً سبباً لوقوعك ضحية توترات عصبية تؤثر في صحتك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي 

روبي 


العقرب
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس.

عاطفياً: إبحث عن الوسطاء وعن أهل النيّات الحسنة، فقد يحاول أحد ما حل الأوضاع المأزومة بينك وبين الشريك.

صحياً: قد تكون الأمراض محدقة بك في أي لحظة، لكن بإمكانك التخفيف من الإصابة ببعضها إذا مارست الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم 

نيللي كريم


القوس 
مهنياً: عليك أن تخطّط جيدّاً قبل بدء التنفيذ، ومسايرة المحيط لتفادي الاعتراضات المفاجئة.

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.

صحياً: تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

ومن مشاهير هذا البرج الكتاب نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

الجدي 
مهنياً: رغبتك في التقدّم لن تصطدم بالعراقيل، وان تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني. 

عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أنّ ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي 

محمود المليجي

الدلو
مهنياً:وجود القمر في برج الجوزاء الهوائي الصديق يعدك بتطورات ايجابية على الصعيدين المهني والشخصي والمالي.

عاطفياً: تبدو حاليّاً في قمة عطائك وإنسانيّتك، فلا عجب إذا كنت متكاتفاً مع حبيبك في جميع الأمور.

صحياً: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام 

أنغام 


الحوت

مهنياً: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم هذا اليوم وفي المقبل من الأيام.

عاطفياً: أجواء مستقرة اليوم عاطفياً والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك.

صحياً: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري

رامي صبري


 

الحمل قد مت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 الأبراج الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

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