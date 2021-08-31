«التحرش الجنسى بين الجين والدين» على طاولة صالون علمانيون.. الليلة

يحل الكاتب الروائي محمد داود، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ في ضيافة أمسية جديدة٬ من أمسيات صالون علمانيون٬ بمقره الكائن 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف٬ ولقاء مفتوح تحت عنوان "التحرش الجنسي بين الجين والدين".

ومحمد داود طبيب بشري وروائي وقاص وباحث في الدراسات الإنسانية، سبق وصدر له العديد من الأعمال الأدبية نذكر من بينها: "قف على قبري شويّا" رواية، إبداعات، هيئة قصور الثقافة، القاهرة، يونيو 2002. "السما والعمى" رواية، هيئة الكتاب، القاهرة، مكتبة الأسرة 2004. "فؤاد فؤاد" رواية، دار هفن للترجمة والنشر، القاهرة، أغسطس 2008.

"أمنا الغولة"، رواية، دار ميريت للنشر، القاهرة، فبراير 2010. "بار أم الخير"، رواية، دار ميريت للنشر، القاهرة، فبراير 2015. "صخرة بيتهوفن"، رواية، دار ميريت للنشر، القاهرة، فبراير 2017. كما صدر له خلال شهر يونيو الماضي مجموعته القصصية "نصف كيلو عدس أصفر" عن دار ميريت.

ومحمد داود له العديد من المساهمات في تجديد الخطاب الديني، من خلال المقالات التي ينشرها في العديد من الصحف والمواقع الألكترونية، من بينها تنوير ٢٢ وجريدة المقال.

هذا ويعقد اللقاء على خلفية موافقة مجلس النواب على تعديل المادة " 306 مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتغليظ عقوبات التحرش الجنسي، حيث إنه وبموجب هذا التعديل، سيتحول التحرش من جنحة الى جناية وسيصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بإصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي. أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

ويعرف التحرش الجنسي بأنه: أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها وأو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد.