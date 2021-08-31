والد الطفل زياد يشكر الرئيس السيسى ووزارة الداخلية بعد عودة نجله والقبض على الخاطفين

قال والد الطفل زياد الذى عاد إلى منزله منذ حوالى ساعة بمدينة المحلة، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تواصل مؤسسة الرئاسة معه، متابعًا: “وزارة الداخلية وعدت فأوفت”.





وأضاف والد الطفل زياد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الخاطفين قاموا بالتواصل معه لطلب فدية وكانت جميع الاتصالات مرصودة من قبل الأمن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وعدت أن يكون نجله في منزله في أقل من 48 ساعة وبفضل الله تم تنفيذ الوعد.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية عن أنه تم القبض على ثلاث متهمين الذين قاموا باختطاف الطفل زياد من أمام منزله بالمحلة.



وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية قامت بتحديد مكان المتهمين داخل إحدى المنازل المهجورة بقرية السجعاية التابعة لمركز المحلة وتم مداهمة المنزل وتحرير الطفل.



وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية بنجاح الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري والمختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة الكبرى_ المنصورة" .

وتابع المسئول الأمني أنه تم الدفع بطواقم أمنية ثابته ومتحركة بمحيط مداخل قرية السجاعية عقب العثور على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على الجناة من أجل تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم قانونًيا .

وكشفت والدة الطفل زياد أمام النيابة، عن أن الواقعة حدثت حوالي الساعة ١٠ صباحًا، لافتًا إلى أنها فوجئت بأن السيارة تقف أمام المحل ونزل منها اثنين أحدهما ملثم وقاما بخطف فلذة كبدها من أمام عينها بالرغم من محاولتها المستميتة فى أن تمنع عملية الخطف.

