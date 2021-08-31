مجهول يصدم طبيبة وابنتها ويفر هاربًا ببورسعيد

شهد شارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد حادثًا أليمً، مساء الإثنين، حيث صدمت دراجة نارية طائشة طبيبة وابنتها، وترك قائد الدراجة المركبة وفر هاربًا.



واستقبل مستشفى السلام المصابتين نتيجه الحادث الذي وقع على طريق طرح البحر، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بقسم طوارئ المستشفى، لإنقاذ حياة الأم الطبيبة وطفلتها.



وتبين أن المصابتين هما شيماء سمير محمد شطا، طبيبة بمركز بالكويت تبلغ من العمر 40 عامًا، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وابنتها سهيلة سمير حسين 6 سنوات مصابة بكدمات وسجحات بالجسم.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، ويجري تحديد هوية السائق الهارب لسرعة ضبطه، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وفي شأن آخر، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال لقائه بالمزارعين بمنطقة سهل الطينة، أن الدولة المصرية تولي المنطقة اهتمامًا كبيرًا.



وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الدولة تقوم بإنشاء أكبر محطة معالجة مياه بمنطقة شرق بورسعيد على بُعد دقائق من منطقة الزراعة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وذلك لتوفير المياه والسماد للمزارع.

وأشار المحافظ إلى أن المشكلات كانت كبيرة قبل أعوام إلا أنا الخطوات التي اتخذتها الدولة وضعت حلولًا للكثير من المشكلات.

وتعهد «الغضبان»، أمام المزارعين بالوقوف معهم والعمل علي حل مشاكلهم، مؤكداً أنه قام بتعيين مستشار للتواجد مع المزارعين بصلاحيات ليتمكن من حل المشكلات، مؤكداً أن الهدف هو تنمية سيناء ودعم المزارع لزيادة الإنتاجية.