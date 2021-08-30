فريدة الشوباشي: نجيب وصفني بأخطر موهبة.. «هدية بابا نوبل» أبكت أديب نوبل.. وهذا هو سر برقية مونت كارلو

بخط اليد

كشفت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل البرقية التي أرسلها لها نجيب محفوظ بعد تركها إذاعة "مونت كارلو"؛ بسبب رفضها إجراء لقاء إذاعى مع شمعون بيريز، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إضافة إلى اتهامها بمعاداة السامية داخل الإذاعة الفرنسية حيث خطّ إليها برقيه أعلن فيها أديب نوبل دعمه لها فيما اتخذته من موقف عروبي وقومي خلال عملها الإذاعي.

اعتز بكلمة نجيب عندما تركت “مونت كارلو”

وأكدت الشوباشي، لـ"الدستور" اعتزازها بالكلمة التى اختتم بها نجيب محفوظ برقيته بأنه أحد مستعميها وأن تركها لـ"مونت كارلو" يمثل خسارة فادحة لملايين المُستمعين العرب.

أجريت 3 حوارات مع نجيب محفوظ.. وبكي بسبب قصتي" هدية بابا نويل"

الشوباشى أشارت إلى أنها أجرت حوارين أو ثلاثة مع نجيب محفوظ عبر أثير إذاعة "مونت كارلو"، كما أنها كانت ضيفة دائمة فى صالون صاحب نوبل، كاشفة عن أن نجيب محفوظ بكى عندما قرأ قصتها "هدية بابا نويل" من مجموعتها القصصية "عبارة غزل"، كما قال لها ذات مرة "إنها أخطر موهبة فى الستينات".

نجيب محفوظ “خُدع” بكامب ديفيد.. وأكثر كتاب مصر وطنية

وفيما يتعلق بتوجيه اصابع اتهام البعض لأديب نوبل حول علاقته بموالاة الصهيونية وأن جائزة نوبل مكافآة لموقفه من التطبيع واتفاقية كامب ديفيد، قالت الشوباشي إنه كَذبٌ بيّن وأن نجيب محفوظ أحد أهم كتاب مصر انتماءً لهذا الوطن، مشيرة إلى أنه حتى وإن كان قد خدع فى وقت ما جراء التطبيع، فإنه لا يمنع من كونه كاتبًا مصريًا حتى النخاع.

وتحل اليوم الإثنين الذكرى الخامسة عشر لوفاة نجيب محفوظ الاسم العَلَم في الأدب العربي والروائي الكبير والذي توفي في 30 أغسطس 2006 عن عمر ناهز 94 عامًا والحائز على جائزة نوبل في الأدب كأول أديب عربي.

ونجيب مؤلف وكاتب روائي عربي، له العديد من الروايات المشهورة والمترجمة إلى عدة لغات، وهو العربي الوحيد الذي فاز بجائزة نوبل للآداب.

كان أديب نوبل يحصل على الجائزة العالمية في الأدب، وقبل الإعلان عن فوزه بالجائزة في 13 أكتوبر 1988 كان قد حصل عليها قبله 87 أديبا عالميًا.