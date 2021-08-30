الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تسجل 19268 إصابة بكورونا و295 وفاة

كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، تسجيل 19268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى 295 وفاة جديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية بلغ إجمالي عدد الإصابات 1725357 حالة، والوفيات 16382 وفاة، بينما بلغ العدد اليومي للحالات المتعافية 21257 حالة ليصبح إجمالي عددها 1443262 حالة.

وفيما يخص التطعيم ضد الفيروس، أعطى رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب وزارة الصحة، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مهلة حتى نهاية سبتمبر المقبل لضمان لتلقيح 50 % من السكان البالغين في ست ولايات وهي فيراق وترنغانو وجوهوروقدح وكالنتان وصباح.

وشدد على أنه على وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار استخدام الإمدادات الحالية من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" في البلاد وعدم انتظار وصول الإمدادات الإضافية المطلوبة لضمان جريان برنامج التطعيم الوطني بسلاسة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحة الماليزية كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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وائل لطفي

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