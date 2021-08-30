مسودة مجلس الأمن بخصوص أفغانستان ترفض استغلالها كملاذ للإرهاب

أدانت مسودة مشروع قرار الدول الغربية فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، هجوم مطار كابول يوم 26 أغسطس الجاري.

وأكدت مسودة مشروع القرار في مجلس الأمن، ضرورة عدم استخدام أفغانستان منطلقا لهجمات أو ملاذا للإرهاب، وفقا لقناة العربية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين على مشروع قرار من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يتوقع من حركة طالبان أن تسمح للمواطنين الأفغان والأجانب بمغادرة البلاد بأمان.

ووفقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعمل باريس وبرلين ولندن على مبادرة لحث الأمم المتحدة على إنشاء منطقة آمنة في كابول لضمان استمرار العمليات الإنسانية.