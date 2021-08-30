الكويت تدين استمرار محاولات «الحوثي» استهداف المدنيين بالسعودية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار الكويت لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية التي تؤكد على تحديها الصارخ وانتهاكها الواضح للقوانين والأعراف الدولية.

وأشاد المجلس، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين حسبما أفادت وكالة الانباء الكويتية " كونا"، بنجاح الدفاعات الجوية لقوات التحالف في التصدي للطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط بالسعودية يوم السبت الماضي.

وأكد المجلس وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية، واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة الكويتية بيانها، بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وفي وقت سابق، أدان مجلس الوزراء الكويتي "بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار" استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة.

وأكد المجلس - في بيان، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي، لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلّب تدخّل المجتمع الدولي السريع؛ لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مشددا على وقوف الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.