الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق خطف طفلة وتحرش بها بالزقازيق

تحرش
تحرش

أصدرت اليوم محكمة جنايات الزقازيق، حكما بمعاقبة سائق بالسجن عام وغرامة ١٠ آلاف جنيه لقيامه بخطف طفلة والتحرش بها داخل المقابر بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشاريين وليد مهدي وأمير زكي وأمانة سر خالد إسماعيل ويامن محمود. 

ترجع وقائع القضية لشهر يناير من العام الحالي، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغًا من موظف يتهم فيه سائق توك توك لقيامة بالتحرش بطفلتة البالغ عمرها ١١ عامًا داخل المقابر ومحاولتة هتك عرضها الا أنها استطاعت الفرار منه.

وأكدت التحريات صحة ما جاء بالبلاغ  فتم القبض علية وإحالته للنيابة التي قدمتة لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية توك توك هتك عرض طفلة التحرش الجنسي قانون العقوبات

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وائل لطفي

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