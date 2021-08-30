استمرار مبادرة «صنايعية مصر» لليوم الثاني عشر ببيت ثقافة الملك فيصل

ينظم فرع ثقافة السويس فى بيت ثقافة الملك فيصل دورة “للزجاج المعشق” حتى 4 سبتمبر ٢٠٢١ بما فيهم يومي الجمعة والسبت خلال الفترتين الصباحية والمسائية، من الحادية عشر صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ومن الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً، وسوف تقوم بتدريب الورشة الفنانة نورهان يحيي، وتحت اشراف إشراف لمياء محمد عبد المنعم، ووائل عيد.

وأعلن فرع ثقافة السويس أن هناك جائزة مالية من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة قدرها 4 الآف جنيه لفريق عمل واحد مكون من ثلاثة متدربين، لمساعدتهم في البدء بعمل مشروعهم.

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة برئاسة أحمد الشافعي، ورشة صنايعية مصر بفرع ثقافة السويس برئاسة أماني كمالي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الاستاذ الكاتب محمد نبيل رئيس الادارة المركزية لاقليم القناه وسيناء الثقافى، وتحت رعاية الرئيس السيسي، فى إطار حرص الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على استمرار نشر الوعى الثقافى والفني بين كل فئات المجتمع.

وتقبل مبادرة صنايعية مصر الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا وهي عبارة عن دورات تدريبية متكاملة لتعليم الحرف البيئية مثل التدريب علي حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش، أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والخيامية، وهي تستهدف فئة الشباب لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الحرفية الصغيرة وذلك بكافة محافظات مصر ويقوم بتدريبهم مجموعة من المتخصصين لهذه الحرف وتحدد نوعية الدورات علي حسب نوعية الحرفة التي تشتهر بها المحافظة المقام بها المبادرة.

ويستمر المشروع في دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها، والذي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة.