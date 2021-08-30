تنسيق الجامعات الخاصة: 87% للطب.. 83% للصيدلة و75% للهندسة

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدُّنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في اجتماعه الدوري، الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقرر المجلس تحديد الحد الأدنى للقبول الذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالي:

• الطب 87%

• طب الأسنان 85%

• العلاج الطبيعي - الصيدلة 83%

• الطب البيطري 77%

• الهندسة 75%

• علوم الحاسب 68%

• التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 65%

• العلوم الأساسية 60%

• الفنون 64%

• الإعلام ولغات الترجمة 60%

• الاقتصاد والإدارة 58 %

• التربية- السياحة - الزراعة - القوق - التمريض - الآثار - علوم سينمائية 55%

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، حيث جاء الحد الأدنى لكليات:

الطب ٩٠.٧٣% وطب الاسنان ٩٠.٢٤ ٪، وكليات العلاج الطبيعي ٨٨.٥٤٪، وجاءت كليات الصيدلة ٨٨.٥٣ ٪، أما بالنسبة لكليات الهندسة أقل من ٨٠٪ ويوجد بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

وفي الشعبة الأدبية، جاء الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 359 درجة 87.6%، فيما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام جامعة القاهرة أي بنسبة 82.7%.

بينما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الألسن جامعة عين شمس بـ 340 درجة 82.9%، فيما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية آثار جامعة عين شمس 329 أي بنسبة 80.2%، والقبول بكلية الآثار جامعة القاهرة 328 درجة أي بنسبة 80%، والقبول بكلية سياسة واقتصاد علوم سياسية جامعة السويس 349 درجة أي بنسبة 85.1%، ثم جاء القبول بكلية الآداب جامعة القاهرة 308 درجات أي بنسبة 75.1%.