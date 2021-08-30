الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول ألماني يحذر من ارتفاع خطر الإرهاب بعد وصول طالبان للسلطة

أفغانستان
أفغانستان

حذر رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورج الألمانية، تورستن فوس، من ارتفاع خطر الإرهاب من قبل إسلاماويين بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدًا الثلاثاء، قال فوس " ثمة خطر الآن في فتح ملجأ للإرهاب مجددا في أفغانستان"، وحذر من أن تنظيم القاعدة على الأقل سيعيد تنظيم صفوفه.

وأضاف رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورج الألمانية أن العامل الحاسم في هذا الأمر هو ما إذا كانت طالبان ستعيد إنشاء "إمارة إسلامية على غرار الإمارة القديمة" وما إذا كانت ستستقطب مقاتلين أجانب إلى أفغانستان.

وأعرب رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورج الألمانية عن اعتقاده بأن كل هذه الأمور يمكن أن تزيد من حدة وضع الخطورة في ألمانيا على المدى المتوسط أو المدى البعيد، لافتا إلى أن وضع التهديد حاليا مرتفع لأن تنظيم داعش الإرهابي أعاد تنظيم نفسه في شكل خلايا على مستوى العالم، ولأنه يحاول العودة للظهور عبر شن هجمات، ولأن الخطر الذي تمثله الذئاب المنفردة لا يزال قائما.

في سياق أخر، حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من حدوث مجاعة كبيرة في أفغانستان. 

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات"، قال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الأحد الماضي " هناك أزمة جوع مأساوية تتكون الآن فثمة طرق إمداد منهارة فضلا عن تداعيات كوفيد19- والجفاف، وهناك 14 مليون شخص مهدد".

ونظرا لهذه الظروف، فقد أعلن مولر عن تقديم مزيد من الدعم لمنظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في المنطقة، وبشكل محدد فقد حولنا في خطوة أولى 50 مليون يورو كمساعدات عاجلة لدعم أعمال إغاثة اللاجئين، لكن هناك حاجة الآن إلى تحرك سريع ومشترك للمجتمع الدولي بسبب نقص موارد منظمات الإغاثة الأممية".

ولاية هامبورج الألمانية تورستن فوس أفغانستان المانيا هامبورج

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وائل لطفي

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