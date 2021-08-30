جولات ميدانية لرؤساء 7 مراكز بسوهاج لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أجرى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز الـ 7 في سوهاج والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، جولات ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة بقرى مراكز "ساقلتة، البلينا، دار السلام، وجرجا، والمنشاة، وطما، والمراغة ".



وقام شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث تابع بدء الأعمال في مركز الإرشاد الزراعي، والذي يضم جمعية زراعية، وإدارة بيطرية، ومركز لتجميع الألبان، وأعمال المجمع الخدمي المتطور، والمعهد الديني الأزهري، ومحطة الصرف الصحي الرئيسية بقرية سفلاق، كما تفقد أعمال الصرف الصحي بقرية عرب بنى واصل، ومركز شباب الفراسية، وشبكات الانحدار بقرية الكتكاتة.



وفي مركز ومدينة البلينا، قام لطفي محمد علي رئيس المركز وأعضاء وحدة حياة كريمة بمتابعة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية عرابة أبيدوس، ومشروع صرف صحي قرية الإصلاح، وصرف صحي، ومجمع خدمات قرية أولاد عليو، كما تابع أعمال إنشاء مجمعي الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية بني حميل، وكذلك أعمال الصرف الصحي بقرية برخيل.



وقام عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، بمتابعة بدء العمل في إنشاء مدرسة مزاتة شرق للتعليم الأساسي على مساحة 1750 مترا، حيث تم بدء الحفر ورمي الخرسانة الأرضية، كما تابع أعمال أخذ الجسات الأرضية لإقامة محطة الصرف الصحي بقرية أولاد خلف، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء مجمع الخدمات بأولاد سالم بحري، ومجمع خدمات قرية السلام .



وتابع عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا أعمال تبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، كما تابع بدء أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرى "المجابرة، والزواتنة البحرية، ومزاتا، والشيخ جبر " .



وقام ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة بمتابعة أعمال خطوط الانحدار، وشبكات الصرف الصحي بقرية خارفة المنشاة، ومبنى الخدمات الحكومية بروافع العيساوية، كما تابع العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالزوك الغربية، ومدرسة التعليم الأساسي بالخنانسة شرق بالدويرات، ومدرسة نجع الغلالبة، ومبني المجمع الخدمي بقرية روافع العيساوية، حيث تم صب الدور الأرضي للمجمع، وتابع سير العمل في تنفيذ شبكات خطوط الانحدار والصرف الصحي بقريتي "العنبرية، وروافع العيساوية" .



وفي مركز طما تابع حازم أبو الخير رئيس المركز، أعمال تنفيذ المشروعات بمجلس قروي سلامون، ومجمعي الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية الشوكا، كما تابع أعمال إنشاء مجمعي الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية مشطا، وإنشاء مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية العامة بالمدمر" .



وقام حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة بمتابعة مشروعات إنشاء مجمع تعليمي بنجع الماسخ، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، كما تابع أعمال إنشاء المجمع الزراعي، ومجمع خدمة المواطنين، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بناويط، وكذلك أعمال شبكات الطرد الخاصة بالصرف الصحي بالبطاخ، وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب في بعض القرى، وأعمال استكمال مدرسة الوقدة للتعليم الأساسي، وتمديد وصلات الصرف الصحي بقرى " البهاليل، بني وشاح، السمارنة، والعمور"، بالإضافة إلى متابعة أعمال تبطين الترع بدائرة المركز .