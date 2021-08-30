الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات تسجيل رغبات القبول بتنسيق المرحلة الثانية

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021.. تنطلق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021 - 2022، غداً الثلاثاء الموافق 31/8/2021 حتى يوم السبت الموافق 4/9/2021 وتستمر لمدة خمسة أيام، بتسجيل رغبات القبول عبر معامل الحساب الآلي بالجامعات والموقع الإلكتروني للتنسيق، للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية لعدد طلاب 186618.

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تنسيق المرحلة الثانية 2021.. الروابط الرسمية لتنسيق الثانوية العامة

والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة لعدد طلاب 56404 بالإجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية والعلمية 243022 طالب وطالبة

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن خالية لطلاب الشعب الثلاثة بالمرحلة الثانية (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن هناك كليات  بها أماكن شاغره لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالمرحلة الثانية وهي الشعبة العلمية: "الطب البيطرى، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام، وباقي الكليات النظرية".

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021

•رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021: قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/application 

•قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

.يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

•يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

•تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

•يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

•يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

•يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

•بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك.

•يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

•إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به

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