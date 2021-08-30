البرلمان الليبي يعلق جلسة مساءلة الحكومة

علق مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية إلى غد الثلاثاء، بعد عقد جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري؛ حيث ناقش المجلس في جلسته اليوم استجواب الحكومة والطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.

وأوضح مجلس النواب الليبي أنه تقرر في جلسة اليوم تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع المقبل، بجانب تشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

وأشار البرلمان إلى أنه قرر أيضا تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.

المنقوش تدعو دول الجوار لدعم ليبيا

وقالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء محمد المنقوش، في وقت سابق اليوم إن المسار الأمني في بلادها هو التحدي الأكبر حاليًا، مشيرة إلى أن "استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرًا على ليبيا ودول الجوار".

وأضافت "المنقوش"- في كلمتها أمام مؤتمر دول جوار ليبيا المقام في الجزائر، اليوم الإثنين، أن "استقرار ليبيا من استقرار المنطقة، ونتطلع إلى بناء شراكة مع دول الجوار ونسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية، ونعمل على تكريس السيادة الليبية.. والتدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية، ونتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة".

ولفتت إلى أنه "لا سبيل للبقاء وسط وجود تحديات إقليمية وعالمية، إلا بالتكامل والتعاون، داعية إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي"، موضحة أن رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار قائمة على مسارين أمني وسياسي.

ودعت "المنقوش" دول الجوار إلى توحيد رؤيتها وتنسيق مواقفها لمراقبة الحدود ومعالجة ظاهرة الهجرة، واعتماد مناهج تعليم وتبادل الخبرات، ودعم مبادرة الحكومة لاستقرار ليبيا.

وبينت أن مبادرة استقرار ليبيا الهدف منها استدامة السلام والاستقرار في البلاد وتثبيت مخرجات برلين 1 و2، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرة إلى تطلع بلادها إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار، حيث تجاوزت ليبيا مرحلة توحيد كل المؤسسات، فضلا عن العمل من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.