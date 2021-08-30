الإثنين 30 أغسطس 2021
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حوادث

مجلس القضاء الأعلى يجدد ندب 32 قاضيًا من محكمة الاستئناف

المستشار عبدالله
المستشار عبدالله عمر شوضة

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، تجديد ندب 32 قاضيا من محكمة الاستئناف للعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض، كما قرر تجديد ندب 140 قاضيا بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "أ، ب" للعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر بجلسته المنعقدة أمس برئاسة القاضى عبدالله عمر شوضه، الجزء الثانى من الحركة القضائية المتضمن التعينات بوظائف الرؤساء مـن الفئتين ( أ ، ب )، والقضاة بالمحاكم الابتدائية وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابـة العامـة فـي هـذه الدرجـات.

كما تضمنت الحركة القضائية ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ وترقية 500 قاض إلى رئيس من الفئـة ب، وتعيين 175 وكيــلا من الفئة الممتازة قاضياً بالمحاكم الابتدائية.

وصرح المستشار عبدالله عمر شوضة بأن مجلس القضاء الأعلى راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء الـوطــن، مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالـح العــام، ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركـة القضائيـة من اليوم الإثنين 30 أغسطس حتى نهاية عمل يوم الأحد 5 سبتمبر 2021.

وكانت أطلقت محكمة النقض المصرية خلال الفترة الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك تيسيرا على المتقاضين والمترددين على محكمة النقض من القضاة والمحامين.

تأتي تلك الخدمات الإلكترونية ترسيخا لمبدأ العدالة القضائية الناجزة، والتي بادرت بها محكمة النقض في مجال التقاضي الإلكتروني لمواكبة المراحل الانتقالية للدولة نحو التطور والتكنولوجيا في جميع المجالات لاسيما الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيلا لإجراءات التقاضي وبداية لعصر الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

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