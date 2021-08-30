الإثنين 30 أغسطس 2021
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سياسي

برلمانى: مبادرة «حياة كريمة» ساهمت فى خفض معدلات الفقر

النائب محمد عبد الحميد
النائب محمد عبد الحميد

قال النائب محمد على عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض معدل الفقر فى مصر إلى ٢٩.٧٪  لأول مرة وذلك منذ 20 عاما، يرجع الفضل إلى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .


وأضاف عبد الحميد فى تصريح لـ"الدستور"، أن مبادرة حياة كريمة أدت إلى تشغيل شركات وعمالة كثيرة جدا، مضيفا أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فتحت مجال للعمل وساهمت فى خلق فرص عمل للشباب مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر فى مصر. 


وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر ، مشيرا الى أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية بشكل يليق بالمواطن المصرى .

 

وكان قد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مستويات الفقر سجّلت انخفاضًا للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، نتيجة تحسن مؤشرات الدولة الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وأن مستوى الفقر وصل إلى 29.7%، يما يعني أن هناك 29 مليون مواطن مازالوا تحت خط الفقر، لكنّه أشار إلى أن جهود الدولة خلال الفترة الماضية رفعت 4 ملايين مواطن من أسفل إلى أعلى خط الفقر، واصفًا ذلك بالإنجاز الكبير.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الى أن الدولة تستهدف خفض معدلات الفقر إلي ٢٨.٥% في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر ١:١.٥% سنويًا في الأعوام القادمة.

النائب محمد على عبد الحميد اللجنة الاقتصادية مجلس النواب انخفاض معدل الفقر الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرات الرئاسية حياة كريمه

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