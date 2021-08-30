الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

البرلمان العربى يقيم حفل استقبال للشيخ خليفة بن محمد آل نهيان بالقاهرة

جانب من احتفال البرلمان
جانب من احتفال البرلمان العربي بالشيخ خليفة ال نهيان

أقام عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حفل استقبال للشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها الى البرلمان العربي بالقاهرة.

حضر حفل الاستقبال سفراء الدول العربية المعتمدين لدى مصر والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية.

وخلال كلمته  الترحيبية بالشيخ خليفة آل نهيان، أكد العسومي على حرص البرلمان العربي على تسخير كافة إمكانياته لدعم العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، مثمنا في الوقت ذاته جهود سمو الشيخ خالد آل نهيان بإطلاق العديد من المبادرات في مجال العمل التطوعي والإنساني لخدمة المجتمع.

وفي وقت سابق أكد عادل بن عبد الرحمن العسًومي رئيس البرلمان العربيّ أن البرلمان العربي لديه استراتيجيات متنوعة لدعم العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، وذلك في إطار دبلوماسية واضحة تتبنى القضايا العربية وتضعها في الإطار الصحيح عند طرحها على المحافل الدولية.

وشدد على أن الدول العربية تم استهدافها في الكثير من الملفات وعلى رأسهم ملف حقوق الإنسان، وهو ما مثل دافعاً لدى البرلمان العربي للتحرك نحو بلورة رؤى فاعلة في دعم القضايا العربية في جميع المحافل وعلى كافة المستويات.

وقال العسومي إن ملف حقوق الإنسان بالدول العربية من ضمن الملفات التي تحظى باهتمام البرلمان العربيّ مع رفضه التام لاستخدام هذا الملف كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو الابتزاز السياسي، مشيراً إلى أن البرلمان العربي أطلق المرصد العربي لحقوق الإنسان من أجل التعامل مع هذا الملف وفق أعلى درجات المهنية والمصداقية والشفافية.

وعلى صعيد آخر نوه رئيس البرلمان العربي بأن هناك تعاونا بناء مع الاتحاد البرلماني الدولي لدعم ملفي حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتطوير العمل في البرلمان العربي، مشيراً في الإطار ذاته بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي لدعم المرأة العربية وتمكينها في كافة المجالات إيمانا منه بأنها قادرة على تمثيل الشعب العربي على المستوى المحلي وخلال المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هناك برامج عديدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الإطار.

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