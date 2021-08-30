الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بقري الوادي الجديد

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، متابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، حيث تابع ورصد أعضاء المؤسسة بالتنسيق مع مسئولى وحدة حياة كريمة بديوان المحافظة تطور الأعمال لبعض المشروعات الجارى تنفيذها في ثلاث قطاعات.

وتمثلت هذه المشروعات في قطاع الصحة، باستمرار أعمال إحلال الطبقة الاولى لنقطة إسعاف الكفاح والانتهاء من حفر وازالة مخلفات ناتج الحفر للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية، وتنفيذ طبقة الاحلال الرابعة للوحدة الصحية بقرية أبو منقار.

مع الانتهاء من أعمال حفر الوحدة الصحية والمجمع الزراعى بقرية ابو هريرة، كما تجري اعمال دك قاع الحفر وحدة إسعاف بير ٥ ابو منقار، بالإضافة إلي قطاع مجمع الخدمات، حيث تم البدء في أعمال صب الخرسانة العادية بمبنى الخدمات بقرية اللواء صبيح.

وفي قطاع المياة والصرف، تجري أعمال حفر بيارة محطة الرفع بئر 4، ويستمر العمل بمحطة رفع ابو منقار، مع بدء أعمال الحفر ببيارة قريتي عائشة عبدالرحمن وعائشة عبدالرحمن الجديدة، بجانب أعمال شبكات المياة الداخلية لقرية الأمل، علاوة على ذلك يجري تنفيذ أعمال شبكات الانحدار بقرية ابو بكر، وتوريد مواسير ١٨٠ مم انحدار ابو منقار.

كما يجري الانتهاء من أعمال حفر بيارة محطة رفع قرية عمر بن عبد العزيز، وبدء أعمال الحفر بمركز شباب بئر ٥.

حياة كريمه الرئيس السيسي الوادي الجديد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع تطوير قري الريف المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن الانتهاء من التفاصيل الفنية فى عقد إنشاء القطار السريع

أب يقيد ابنته بـ«جنزير» ويجبرها على تناول السم فى قنا

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تظلمات الثانوية العامة ودرجات الرأفة

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى