«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بقري الوادي الجديد

تواصل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، متابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، حيث تابع ورصد أعضاء المؤسسة بالتنسيق مع مسئولى وحدة حياة كريمة بديوان المحافظة تطور الأعمال لبعض المشروعات الجارى تنفيذها في ثلاث قطاعات.

وتمثلت هذه المشروعات في قطاع الصحة، باستمرار أعمال إحلال الطبقة الاولى لنقطة إسعاف الكفاح والانتهاء من حفر وازالة مخلفات ناتج الحفر للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية، وتنفيذ طبقة الاحلال الرابعة للوحدة الصحية بقرية أبو منقار.

مع الانتهاء من أعمال حفر الوحدة الصحية والمجمع الزراعى بقرية ابو هريرة، كما تجري اعمال دك قاع الحفر وحدة إسعاف بير ٥ ابو منقار، بالإضافة إلي قطاع مجمع الخدمات، حيث تم البدء في أعمال صب الخرسانة العادية بمبنى الخدمات بقرية اللواء صبيح.

وفي قطاع المياة والصرف، تجري أعمال حفر بيارة محطة الرفع بئر 4، ويستمر العمل بمحطة رفع ابو منقار، مع بدء أعمال الحفر ببيارة قريتي عائشة عبدالرحمن وعائشة عبدالرحمن الجديدة، بجانب أعمال شبكات المياة الداخلية لقرية الأمل، علاوة على ذلك يجري تنفيذ أعمال شبكات الانحدار بقرية ابو بكر، وتوريد مواسير ١٨٠ مم انحدار ابو منقار.

كما يجري الانتهاء من أعمال حفر بيارة محطة رفع قرية عمر بن عبد العزيز، وبدء أعمال الحفر بمركز شباب بئر ٥.