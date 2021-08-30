الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الشكاوى الحكومية» تنهي أزمة طفح خزانات الصرف بقرية في بني مزار

أنتهاء أزمة خزانات
أنتهاء أزمة خزانات الصرف الصحي بقرية شلقام ببني مزار

استجابت محافظة المنيا، لشكاوى العشرات من أهالي قرية شلقام التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، المتضررين من طفح خزانات الصرف بالشوارع وداخل المنازل لمدة 10 أيام متصلة، الأمر الذي أدىإلي إعاقة السير بالطرقات، بعد غرق الشوارع بمياه الصرف وانتشار الروائح الكريهة والتي تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة.

و أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار عن كسح تجمعات المياه، واستخدام الرمال الصفراء لإعادة تمهيد الطريق الغربي والشرقي بالمنطقة محل الشكوى.

- تفاصيل الشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية

وكان عدد من الأهالي المقيمين بقرية شلقام بمركز بني مزار، بشمال المنيا، أرسلوا شكوى إلى منظومة الشكاوي الحكومية، تفيد بتضررهم الشديد من الطفح المتكرر لمياه الخزانات الخاصة بالعقارات السكنية بالقرية، لمدة دامت أكثر من عشرة أيام، مما أدى إلى صعوبة التحرك واستخدام الطرق، وإعاقة المارة، وبالتنسيق مع أجهزة المحافظة تدخلت الوحدة المحلية وتمكنت من إزالة أسباب الشكوى وحلها بشكل جذري من خلال كسح تجمعات المياه وإعادة تمهيد الطرق والشوارع المتضررة.

 

وتعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع عدد من الشكاوى والاستغاثات التي تم رصدها، الواردة إليها من المواطنين، والتي تتعلق بقطاعات مختلفة، ونجحت المنظومة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة لهذه الاستغاثات، وإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة الفصل في مختلف الشكاوى والاستغاثات الواردة، وإزالة أسبابها، وخاصة التي تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

 

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يعقد لقاءاً دوريا مفتوحاً مع المواطنين، ضمن مبادرة "ساعة مع مسئول"، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين والعمل علي حلها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

المنيا الشكاوى الحكومية أزمة طفح خزانات الصرف قرية شلقام مركز بني مزار أسامة القاض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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