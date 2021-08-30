بعد تصدره «ترند جوجل».. أبرز المحطات الفنية في مشوار الفنان أسامة عباس

أصبح الفنان أسامة عباس من أكثر كلمات البحث المنتشرة على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تغريدة مزيفة على موقع تويتر من حساب منسوب له يطالب فيه بالعمل في إشارة لإهمال المنتجين والمخرجين.

والفنان أسامة عباس واحد من أصحاب المشوار الفني الكبير، حيث قارب رصيده من الأعمال الفنية على 300 عمل فني في السينما والتليفزيون والمسرح، وفي التقرير التالي نرصد أهم ملامح مشواره وأعماله الفنية.

أهم أعمال الفنان أسامة عباس

كانت المحطة الأخيرة لـ "عباس"برفقة الفنان الكبير الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل “عوالم خفية” الذي قدم قبل 3 سنوات خلال الموسم الرمضاني، وقبل هذا العمل بأشهر قليلة كان على موعد مع الجمهور من خلال مسلسل “سابع جار” الذي حقق نجاحا كبيرا.

وبالعودة لمشواره الفني نجد أن مسلسل ماما في القسم قبل 11 عاما مع الفنانة سميرة أحمد كان من أعماله المميزة حيث قدم دور المحامي في العمل، بينما مسلسل "أوبرا عايدة مع الفنانة حنان ترك والفنان يحيى الفخراني، واحدة من محطاته التي ارتبط بها الجمهور حيث قدم شخصية محورية من خلال رجل أعمال تسبب في اتهام حنان ترك بقتله.

وخلال العقدين الماضيين كان من أهم الشخصيات التي قدمت دور رجل الأعمال والشرير ولكن بطابع هادئ دون تكلف في الأداء، فشاهدناه في دور “الزكي باشا” مع الفنان نور الشريف في مسلسل الدالي، بينما قدم دور لطيف بيه الحسيني في مسلسل المصراوية، وقدم دور رجل الأعمال الفاسد في فيلم خالتي فرنسا مع الفنانة عبلة كامل.

المهن التمثيلية تحذر من التطاول على رموز مصر الفنية

وخلال الساعات الماضية أصدرت نقابة المهن التمثيلية متمثلة في مجلس إدارتها ونقيبها بيانا أعربت فيه، عن بالغ تقديرها الفنان الكبير القدير أسامة عباس أحد رموز التمثيل العربي الذي أبدع في تقديم أصعب الأدوار، وأمتعنا بأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل.

وحذرت النقابة، في بيان لها، قائلة: «فيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي يخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع من التطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب، من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية فإن النقابة لن تسمح أبدا أن يمر هذا السلوك دون محاسبة».

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكامل، بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء و نبع لا ينضب ويجب صونها وحمايتها.