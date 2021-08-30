تايلاند توافق على زيادة ميزانية تعويضات كورونا

وافق مجلس الوزراء التايلاندي على خطة تزيد من حجم تعويض الأفراد المؤمن عليهم ذاتيًا والمتضررين من القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 77.8 مليار بات (2.4 مليار دولار).

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تتم زيادة الميزانية بواقع 44.3 مليار بات، بدلا من زيدتها بواقع 33.5 مليار بات التي كانت قد تمت الموافقة عليها في 10 أغسطس.

وسوف يشمل المبلغ الجديد 9.39 مليون شخص يعيشون في 29 إقليمًا تواجه القيود الأكثر صرامة، بحسب ما ورد في وثيقة حكومية صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء التايلاندي اليوم الثلاثاء.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 4.75 مليار بات لشراء 10 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، ستخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، بالاضافة إلى الفئات الأكثر ضعفًا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.