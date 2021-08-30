الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

القائمة الكاملة لأبطال فيلم «الباب الأخضر» للكاتب أسامة أنور عكاشة

الباب الأخضر
الباب الأخضر

انطلق أمس الأحد تصوير أولى مشاهد فيلم "الباب الأخضر" إحدى روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، تحت قيادة المخرج رءوف عبدالعزيز، بحضور معظم أبطال العمل، واستمر التصوير حتى صباح اليوم.

الباب الأخضر

وجمعت المشاهد الأولى داخل ديكور استوديوهات جهاز السينما، كلًا من إياد نصار، وسهر الصايغ، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.

كما قررت الشركة المنتجة مع انطلاق أولى مشاهد العمل، بعد حالة التكتم الشديد، الإعلان عن كوكبة النجوم المشاركين بالفيلم، وهم خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.

فيلم "الباب الأخضر"، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت، سيناريو وحوار إسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رءوف عبدالعزيز.

الباب الأخضر

فكرة الفيلم كانت متواجدة منذ فترة طويلة ويعتبر من أقدم الأفلام التي كتبها الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك خلال فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها قبل رحيله، وبعد قراءة الأسرة للعمل استقروا على هذا العمل يتم تنفيذه بالشكل الذي يليق به لينضم الفيلم إلى سلسلة مميزة من الأعمال الهامة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة التي أحبها الجمهور المصري والعربي.

الباب الأخضر

ونشر رءوف عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر مبدئي خاص بالفيلم، وعلق عليه قائلًا: "تحدٍ جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريبًا جدًا، فيلم الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار: أسامة أنور عكاشة، إخراج: رءوف عبدالعزيز".

الباب الأخضر فيلم الباب الاخضر الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة المخرج رؤوف عبد العزيز

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