الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدان مشروعات إحياء طريق الكباش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، يرافقه المستشار مصطفي ألهم  محافظ الأقصر، المشروعات الجارية لتطوير المحيط الحيوي لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش ، تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها بالأقصر، وذلك في ضوء الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

شارك في الجولة كل من محمد عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية و القيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير . 

بدأت جولة وزير التنمية المحلية بتفقد طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق. 

كما تم متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق  والبلدورات والأرصفة، بالإضافة الي تفقد طريق الكباش من كوبري الكباش وحتي معبد الكرنك. 

وخلال الجولة وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام الشديد بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها  ، وكذا توحيد ألوان دهان المنازل علي طريق الكباش وألوان أعمدة الانارة والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

وقال اللواء محمود شعراوي أن الدولة تسعي لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة، مضيفاً : نريد أن تظهر مدينة الأقصر في أفضل وأبهي صورة لها وتظهر مصر بالصورة التي تليق بها في الاحتفالية التي سيتم تنظيمها . 

كما وجه " شعراوي" بالاهتمام بأعمال الهوية البصرية في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين  والتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار فيما يخص الألوان. 

وطالب اللواء محمود شعراوي بإعداد تقرير متابعة يومي بالمعدلات التنفيذية لتنفيذ المشروعات المستهدفة لعرضها علي رئيس الوزراء ، وشدد الوزير علي ضرورة رفع أي اشغالات وعدم السماح بأي  تعديات موجودة علي طريق الكباش وتوحيد شكل اللافتات المطلة علي الطريق مع وضع العلامات الارشادية والمرورية بالشكل اللائق والملائم لما التصور المتكامل للمشروع. 

الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الجمهورية وزير التنمية المحلية محمود شعراوي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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وائل لطفي

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