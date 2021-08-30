الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إجراء «تحليل مخدرات» للمتهم بذبح شقيقته الحامل في مصر القديمة

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بعرض مسجل خطر متهم بقتل شقيقته الحامل بمنطقة مصر القديمة على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات له، وطلب الصحيفة الجنائية.

وكانت النيابة قد طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم، وقررت تشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

وجاء في مناظرة المجني عليها أن إصابتها عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة، وتبين من خلال الصفة التشريحية أنها كانت حامل في توأم.

وتبين أن عاملا أنهى حياة شقيقته ذبحا داخل منزلها بسبب خلافات مالية في مصر القديمة، وكشفت التحريات والمعاينة عن أن المتهم سدد للضحية عدة طعنات في الرقبة، وألقي القبض عليه.

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بمقتل ربة منزل داخل منزلها في منطقة أبوالسعود بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "نورا. أ. م"، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي في الرقبة، وأنها كانت ترتدي كامل ملابسها، وتبين أنها حامل.

وكشفت التحريات عن أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات مالية، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، موضحا أن شقيقته اقترضت منه مبلغا ماليا ورفضت سداده، فذبحها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحليل مخدرات مصر القديمة ذبح نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية منطقة مصر القديمة تحريات المباحث

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