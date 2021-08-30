التحقيق مع مالك ستوديو للتسجيل الصوتي بدون ترخيص في الطالبية

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع مالك ستوديو للتسجيل الصوتي، بدون ترخيص في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة ستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية مسجلة داخل الاستوديو بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم ضبط مالك الاستوديو، وبتفتيش ستوديو الصوت في حضوره، تم ضبط وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة منسوخة دون موافقة الشركات المالكة، والعديد من المصنفات الفنية لمطربين غير مقيدين بالجهات النقابية، 3 أجهزة صوت وسماعات، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح

مكافحة جرائم المصنفات الفنية

تتولى مباحث المصنفات الفنية مهام حماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها، والتصدى لعمليات القرصنة لحقوق المؤلف سواء كان سمعيًا أوبصريًا أومقروءً، وقد أنشئت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية في عام 1981، حيث أن مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازًا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، لتواكب من خلاله المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، كما تم إنشاء إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات في عام 1996، وذلك عقب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية “الجات”، كما تم استحداث فروع بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تابعة لمباحث المصنفات.

يأتي من ضمن اختصاصات مباحث المصنفات الفنية فحص البلاغات الخاصة بسرقة برامج الكمبيوتر وشبكات الإنترنت، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في كل ما يتعلق بالكمبيوتر والإنترنت، وملاحقة سرقة الكتب والأفلام وغيرها من المواد، وعرضها بدون تصريحها على الإنترنت.