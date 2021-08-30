الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الـ14 للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

غسان غصن الأمين للاتحاد
غسان غصن الأمين للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

تنطلق فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بعد قليل بمدينة الغردقة، وذلك بمشاركة وفود من اتحادات عمالية عربية، واتحادات مهنية عمالية، وممثلين عن منظمات عربية وعالمية، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وتشهد أحداث مؤتمر اليوم، انتخاب قيادة جديدة تقود الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب خلال الخمس سنوات المقبلة تتمثل في رئيساً للمجلس المركزي، وأميناً عاماً، ونائباً ومساعدين للأمين العام، وأمانة عامة.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية تتضمن نشيد عيد العمال، وكلمات لرئيس المجلس المركزي، الأمين العام، ممثلون عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، والاتحاد العالمي للنقابات، وراعي المؤتمر.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر، جلسات إجرائية أو تنظيمية تتضمن انتخاب هيئة المؤتمر، واعتماد العضوية، وتشكيل لجنتي التنظيم والصياغة، والتصديق على قرارات دورات المجلس المركزي العادية والطارئة للدورة الدستورية النقابية بين المؤتمرين العامين الثالث عشر، والرابع عشر، ثم مناقشة تقرير نشاط الأمانة العامة 2020-2021، والتطرق إلى النواحي المالية، والتوجهات الدستورية للدورة النقابية المستقبلية القادمة، وانتخاب لجنتي العضوية، والرقابة المالية، واعتماد أعضاء المجلس المركزي الجديد، وما يستجد من أعمال، كما يشمل جدول الأعمال  تكريم الأمين العام السابق، وانتخاب أمين عام  وأمانة عامة جديدة، ثم القرارات والبيان الختامي.

كما يناقش المؤتمر، مجموعة من الملفات والقضايا التي تخص عالم العمل والعمال، خاصة البطالة والتشغيل، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، وآثار فيروس كورونا على العمال العرب، ودور النقابات العمالية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة كافة التحديات، لا سيما التي تمس حقوق العمال المشروعة، وتهدد الوطن وسلامة أراضيه.

يذكر أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تأسس في 24 مارس 1956، على ضوء الاجتماع الذي عقدته قيادات نقابية ممثلة لسبعة منظمات عمالية عربية في دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية، كإطار يعبر عن وحدة وكفاح ومصير الطبقة العاملة العربية، وقرر المؤتمر التأسيسي اتخاذ القاهرة مقرا لأمانته العامة وظل بالعاصمة المصرية، حتى تم نقله إلى دمشق وهو المقر الحالي للاتحاد.

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