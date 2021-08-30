إعصار أيدا يصل اليابسة في لويزيانا كعاصفة من الدرجة الرابعة

قال المركز الوطني للأعاصير في مدينة ميامي الأمريكية إن الإعصار أيدا وصل إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، كعاصفة قوية من الدرجة الرابعة، وقد صاحبته رياح بلغت سرعتها القصوى نحو 240 كيلومترا في الساعة لدى وصوله الساحل قادما من خليج المكسيك.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، حذر المركز من أن إعصار بهذه القوة عادة ما يتسبب في دمار كارثي على الأرض، وهو تحذير شديد لحاكم لويزيانا جون بيل أدواردز الذي قال إن الإعصار ايدا سيكون أصعب اختبار حتى الآن للحماية من الفيضانات في مدينة نيو أورلينز.



وقال إدواردز لقناة "سي إن إن" إن المدينة الساحلية قامت باستثمارات ضخمة في الحماية من الفيضانات منذ أن ضرب إعصار كاترينا المدمر المدينة قبل 16 عامًا بالضبط.



ورغم أن إدواردز قال إن إيدا سيكون "أصعب اختبار" لدفاعات المدينة المخصصة لمواجهة العواصف، إلا أنه أبدى تفاؤله بأن النظام سيصمد في مواجهة العاصفة المتوقعة وهطول الأمطار الغزيرة.



وقال إدواردز إنه يشعر بالقلق أكثر بشأن المناطق الواقعة جنوب غرب المدينة التي لا توجد بها حماية متطورة من الفيضانات، حيث غادر العديد من السكان منازلهم بالفعل وتوجهوا إلى أماكن آمنة.



وفرضت عدة مقاطعات حظر تجول لضمان بقاء السكان الذين لم يغادروا حتى الآن داخل منازلهم في مواجهة هبوب الرياح الشديدة والفيضانات المحتملة.

كما تم فرض حظر تجول في إيست باتون روج، حيث يعيش 440 ألف شخص، حتى صباح الاثنين.



ومن المتوقع أن يفقد إيدا قوته مع تحرك مركزه نحو مدينة باتون روج، ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون على الأقل ضمن الفئة الأولى.



وحذر المركز الوطني للأعاصير مساء الأحد عبر نشرة الساعة 4 مساءً (2000 بتوقيت جرينتش) من أن إيدا يظل "إعصارًا شديد الخطورة من الفئة 4 ... ومن المتوقع حدوث ضعف سريع خلال اليوم التالي أو نحو ذلك، ولكن من المتوقع أن يظل إيدا إعصارا حتى وقت متأخر من الليل وسيكون عاصفة استوائية حتى ظهر الاثنين".



وقال البيت الأبيض إنه قبل وصول الإعصار إلى اليابسة، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ الخاصة في لويزيانا وميسيسيبي المجاورة، "مما يسمح بالإعداد للطوارئ وإجراءات الحماية".



وتسبب إيدا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر، وأبلغ مركز عمليات الطوارئ في نيو أورلينز متروبوليتان عن "انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع" بعد مرور أكثر من ساعة على وصول الإعصار لليابسة.



وكشفت شركة انتيرجي المحلية أن ما لا يقل عن 170 ألف أسرة تعاني من انقطاع الكهرباء. وحذرت الشركة في بيان لها من أن سكان المناطق الأكثر تضررا "قد يواجهون أسابيع من إنقطاع التيار الكهربائي".

