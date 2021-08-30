الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

تقارير تكشف مشاهدة دخان يرتفع فوق مبان قرب مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

كشف مسؤول أمريكي اليوم الاثنين أنه تم إطلاق عدة صواريخ على مطار كابل وأنه تم اعتراضها بواسطة منظومة مضادة للصواريخ، وفقا لسكاي نيوز نقلا عن رويترز.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه تم "إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ على مطار كابل قبل أن تعترضها منظومة أميركية مضادة للصواريخ".

وأكد المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا أميركيين".

كما نقلت فرانس برس عن مسؤول أمني، كان يعمل في الإدارة التي أطاحتها حركة طالبان قبل أسبوعين، قوله إن الصواريخ أطلقت من آلية في شمال العاصمة الأفغانية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد وقت قصير على تقارير صحفية، صباح اليوم الاثنين، بسماع أصوات عدة صواريخ حلقت في سماء العاصمة الأفغانية كابل.

ولم يتضح على الفور مكان سقوط الصواريخ التي جاء إطلاقها غداة استهداف الولايات المتحدة آلية مفخخة بطائرة مسيرة في كابل، كما لم تعرف أهدافها.  

ونقلت وكالة فرانس برس عن صحفيين تابعين لها قولهم إنهم سمعوا أصوات عدة صواريخ تحلق فوق كابل صباح الاثنين.

وسمع سكان صوت رد منظومة الدفاع الصاروخي في المطار، وأشاروا كذلك إلى سقوط شظايا في أحد الشوارع، ما يشير إلى أنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل، كما شوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة قرب مطار كابل.

كذلك، أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق منها على الفور سيارة تحترق، من دون أن ترد تفاصيل إضافية على الفور، بحسب فرانس برس.

وجاء إطلاق هذه الصواريخ في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لسحب آخر قواتها من أفغانستان، غدا الثلاثاء

وكانت الولايات المتحدة شنت أمس الأحد ضربة في كابل استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار كابل مصدره تنظيم "داعش ولاية خراسان"، وفقا لما ذكره المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركيّة، بيل أوربان.

وأضاف أوربان "نحن واثقون من أننا أصبنا الهدف"، لافتا إلى أن "انفجارات قوية ثانوية مصدرها الآلية أظهرت وجود كمية كبيرة من المتفجرات" بداخلها، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأكد أوربان في بيان الأحد أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقا حول ما إذا كان مدنيون قتلوا جراء الغارة الجوية قرب مطار كابل.

 

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