الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عزل الوزيرة الأولى لاسكتلندا بسبب مخاوف إصابتها بكورونا

الوزيرة الأولى لاسكتلندا
الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجيون

أجبرت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجين على عزل نفسها بعد احتمال تعرضها للإصابة بسبب "اتصال وثيق" بكوفيد-19، وتنتظر نتائج الاختبار، وذلك بعد ساعات فقط من تغريدة حول "عدد متزايد من الحالات في اسكتلندا".

وغردت الوزيرة الأولى في اسكتلندا: "لقد تلقيت إخطارًا الليلة بأنه تم الكشف عن أنني على اتصال وثيق بشخص إيجابي لكوفيد، بناءً على ذلك، ووفقًا للقواعد، سأعزل نفسي منتظرة نتيجة الاختبار،"، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

تأتي أخبار ستورجين في اليوم الذي سجلت فيه اسكتلندا رقمًا قياسيًا آخر لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث ثبتت إصابة 7113 شخصًا للمرة الأولى.

هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع التي يتم فيها كسر الرقم القياسي للإصابات الجديدة في البلاد، حيث حذرت الحكومة الاسكتلندية من أن الوضع "هش"، وقالت إنه لا يمكن استبعاد المزيد من القيود.


وتضاعفت الحالات الجديدة أكثر من الضعف في أسبوع، على الرغم من أن الرقم الذي صدر يوم الأحد يتضمن بعض الاختبارات التي أجريت منذ أكثر من 48 ساعة بسبب التراكم والتأخير في نظام الاختبار.
 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا،  وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام  2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

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وائل لطفي

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