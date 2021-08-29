«الأرثوذكسية» تنشر تفاصيل جنازة أسقف شبين القناطر وتوابعها

نشر القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي، مساء الأحد، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر فيس بوك تفاصيل جنازة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس الذي رحل اليوم الأحد.

وقال متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر الساعة الثانية عشرة منتصف ظهر غدٍ في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أضاف:" كان الأنبا بطرس قد رقد في الرب بشيخوخة صالحة مساء اليوم بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ ٧٤ سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٤٣ سنة منها ١٢ سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.