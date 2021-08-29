الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرف التجارية تثمّن رسائل الرئيس السيسى فى قمة بغداد

أحمد تيسير
أحمد تيسير

ثمّن أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، الرسائل الهامة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة بغداد التي دعت إليها الحكومة العراقية.

وأشار إلى أهمية تلك الرسائل التي وجه بها الرئيس السيسي، أبرزها دعوته لاحترام سيادة العراق ووقف التدخلات الخارجية، وتأكيده على دعم مصر لدولة العراق لاستعادة مكانتها التاريخية وموقعها في العالم العربي.

وأكد أن قمة بغداد خطوة مهمة ومؤشر على طريق عودة العراق لدوره الطبيعي المأمول في المنطقة، والدليل على ذلك الحضور الإقليمي والدولي الذي يعبر عن الاهتمام الكبير بدعم العراق، والوقوف بجانبه خلال هذه المرحلة للعمل من خلال منطلق نحو الأمام لتعزيز شراكته الإقليمية.

التجارية الغرف رسائل السيسي بغداد الحكومة

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