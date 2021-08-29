«العجواني» يُشيد برسائل السيسي خلال قمة بغداد

أشاد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة بغداد التي دعت إليها الحكومة العراقية.

ٍٍوأكد «العجواني» أهمية تلك الرسائل التي وجه بها الرئيس السيسي، وأبرزها دعوته لاحترام سيادة العراق ووقف التدخلات الخارجية، وتأكيده على دعم مصر لدولة العراق لاستعادة مكانتها التاريخية وموقعها في العالم العربي.

وشدد على أن قمة بغداد خطوة مهمة ومؤشر على طريق عودة العراق لدوره الطبيعي المأمول في المنطقة، والدليل على ذلك الحضور الإقليمي والدولي الذي يعبر عن الاهتمام الكبير بدعم العراق، والوقوف بجانبه خلال هذه المرحلة للعمل من خلال منطلق نحو الأمام لتعزيز شراكته الإقليمية.