الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

محمد عبدالعزيز ينجح في توصيل الغاز لشارع الترعة البحرية بشبرا الخيمة

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

نجح محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على الموافقة بتوصيل الغاز الطبيعي بشارع الترعة البحرية بـ«بيجام» بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والشوارع المحيطة وجاري المتابعة حتى يتم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي للمنطقة.

وتقدم عبد العزيز بطلب لوزارة البترول والثروة المعدنية وجاء الرد بالمعاينة الفنية للمنطقة وإزالة المعوقات وتوجيه شركة غاز مصر في البدء في أعمال توصيل الغاز.

وتشهد الفترة الأخيرة نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواء على الصعيد الميدانى أو الحضور في فعاليات محلية أو دولية.

وكان وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية قد شارك في فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وطارق الخولي، ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعي، وراجية الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ، كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين والإعلاميين، وقيادات المجتمع المدني، والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات.

كما شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك"، الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وعماد خليل، ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، ومحمد فريد، وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ، وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية. 

وكانت قد أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «انفوجراف» جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت 3993 طلبا خدميا تم تقديمها لـ163 جهة حكومية، تمت الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية علي 34 تدريبا متخصصا خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت الورقة أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و76 اجتماعا و1977 ظهورا إعلاميا.

النائب محمد عبد العزيز تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين توصيل الغاز الطبيعي شارع الترعة البحرية شبرا الخيمة

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