الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. «الأعلى للثقافة» ينظم أمسية الترجمة وآفاق التعاون بين مصر وتونس

أمسية آفاق التعاون
أمسية آفاق التعاون فى مجال الترجمة بين مصر وتونس

تنظم وزارة الثقافة المصرية أمسية بعنوان "الترجمة وآفاق التعاون بين مصر وتونس" أونلاين عبر تطبيق زووم، بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية؛ وذلك في إطار فعاليات العام الثقافي المصري التونسي2021 الذي أعلنه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التونسي الرئيس قيس سعيد خلال لقائهما بالاتحادية خلال شهر أبريل الماضي والذى ينظم تحت شعار "مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة".

الأمسية من إعداد كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية؛ بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وذلك فى السادسة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت تونس مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 سبتمبر2021.

يشارك في الأمسية كل من ممثلون عن المركز القومي للترجمة المصري، والمعهد القومي للترجمة التونسي؛ من بينهم د. زهية حويرو، المديرة العامة لمعهد تونس للترجمة "تونس"، والدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة والأستاذة بكلية الألسن جامعة عين شمس "مصر"، والدكتور هشام الريفي الأستاذ الجامعي والمترجم وعضو المجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة "تونس"، والدكتورة هند سعد المشرف على شئون الترجمة بالمركز القومي للترجمة وأستاذة الأدب الألماني بكلية الألسن جامعة عين شمس "مصر"، والدكتور محمد القاضي، الأستاذ الجامعي والمترجم وعضو المجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة تونس، والدكتور محمود عبد الغفار المشرف علي إدارة التحرير بالمركز القومي للترجمة استاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة "مصر".

وتهدف الأمسية إلى استعراض فرص التعاون المشترك بين المؤسستين المعنيتان بالترجمة فى كل من مصر وتونس ، وفتح المجال للنقاش بين المهتمين للاستفادة من مشاركة المترجمين من البلدين والاطلاع على تجاربهم وخبراتهم لإثراء النقاش والوصول إلى أطروحات تطبيقية قابلة للتنفيذ.

وزارة الثقافة المصر وزارة الثقافة التونسي إشكاليات الترجمة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة الدكتور هشام عزمي

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وائل لطفي

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