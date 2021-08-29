أول تحرك من «الإعلاميين» ضد مذيعة الحدث مي حلمي

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم ( 19 ) بمنع ظهور مي حلمي، مقدمة برنامج “الحكم” على قناة “الحدث اليوم”، على أى وسيلة إعلامية داخل مصر؛ لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة، ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة الذى أوصى بأن المذكورة كانت خالفت ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى.

وبالفحص فى جداول القيد وسجلات التصاريح، تبين أن مى حلمى غير مقيدة بالنقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي.

وعليه فقد اجتمع مجلس ادارة النقابة بتاريخ اليوم، الأحد، الموافق 29/8/2021، وناقش الموضوع ووافق علي قرار منعها من الظهور.

وأصدر نقيب الإعلاميين، القرار سالف الذكر لسنة 2021 استناداً إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016 .