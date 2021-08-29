متسلطون يتحملون المسئولية.. صفات مواليد الأبراج من الأطفال

دائما تتحكم الأبراج في تكوين ورسم شخصيات مواليدها بشكل كبير، لذلك نشر موقع zodiacsigns-horoscope تقريرا عن صفات مواليد الأبراج من الأطفال.

برج الحمل:

طفل الحمل مليء بالحياة والطاقة يميل هؤلاء الأطفال إلى حب الرياضة وأي شيء من شأنه أن يجعل مواهبهم تتألق إنهم رائعون في تكوين صداقات، على الرغم من أنهم يمكن أن يكونوا متسلطين بعض الشيء ولكنهم مستقلون للغاية.

برج الثور:

يتسم أطفال برج الثور بالهدوء والأناقة هم أذكياء ومبدعون إنهم يحبون قضاء الوقت مع والديهم وإخوتهم تعد ممارسة ألعاب الطاولة والخبز معًا ومشاهدة الأفلام مع عائلاتهم من الهوايات المفضلة.

برج الجوزاء:

أطفال الجوزاء مثل طفلين في واحد إنهم أذكياء ومبدعون إنهم يحبون عمل الألغاز المنطقية واللعب مع الأصدقاء وصنع الفن هؤلاء الأطفال اجتماعيون للغاية ورائعون في تكوين صداقات جديدة إنهم مستقلون للغاية لكنهم ما زالوا بحاجة إلى أحد الوالدين للاعتماد عليه وكتف للبكاء بين الحين والآخر.

برج السرطان:

لا يكاد يوجد طفل أحلى من طفل السرطان يحب هؤلاء الأطفال رسم الصور ويستغرقون وقتًا أطول قليلاً من الآخرين ليصبحوا مستقلين أو يكونون صداقات لأنهم يمكن أن يكونوا خجولين.

برج الأسد:

من الصعب أن تجد طفلًا أكثر طموحًا من طفل الاسد سيحب هؤلاء الأطفال فعل أي شيء من شأنه أن يضعهم في دائرة الضوء هم اجتماعيون للغاية وذكيون وخلاقون ومستقلون.

برج العذراء:

أطفال العذراء هم مثل الكبار المصغرون كماليون جدا يشعرون بالحاجة دائمًا إلى اتباع القواعد يحصلون على استقلالهم بمعدل ثابت من المحتمل أن يحصلوا على درجات عالية ، لكن يمكن أن يصابوا بالتوتر في بعض الأحيان.

برج الميزان:

يحتاج طفل الميزان إلى إيجاد التوازن في جميع مناحي حياته سيحاول تحقيق التوازن بين حياته الاجتماعية وحياته المدرسية وهواياته على حد سواء، يصبح اطفال الميزان مستقلين بمعدل ثابت مثل معظم العلامات يمكن أن يتوتروا في بعض الأحيان لأنه من الصعب إيجاد التوازن بشكل عام، يحاولون أن يكونوا عادلين مع كل شخص يقابلونه.

برج العقرب:

أطفال برج العقرب هم أطفال مبدعون واذكياء يحبون تجربة أشياء جديدة ومبتكرة، على الرغم من أنهم قد لا يشعرون بالراحة في الابتعاد عن المنزل كثيرًا يمكن أن يكونوا خجولين في البداية، لكنهم سيكونون صداقات بسهولة.

برج القوس:

أطفال القوس لديهم شهوة للحياة إنهم يحبون تجربة أشياء جديدة طوال الوقت قد يكون من الصعب على الوالدين مواكبة ذلك في بعض الأحيان يتمتع هؤلاء الأطفال باستقلالية عالية في العديد من مجالات حياتهم ، ولكن من المحتمل أن يحتاجوا إلى المساعدة في المدرسة في بعض الأحيان.

برج الجدي:

طفل الجدي ذكي وخجول لا يتسبب في الكثير من المتاعب لوالديه يحبون ممارسة ألعاب الطاولة ومشاهدة العروض التعليمية نادرًا ما يحتاجون إلى المساعدة في المدرسة ، على الرغم من أنه يمكنهم استخدام التشجيع ليصبحوا أكثر انخراطًا في النوادي الاجتماعية.

برج الدلو:

يبدو أن طفل الدلو مهتم بأي شيء، وبالتالي يمكنهم تكوين صداقات مع أي شخص تقريبًا يصبحوا مستقلين بسرعة، ويقومون بعمل جيد في المدرسة عندما يريدون ذلك، لكنهم سيحتاجون إلى التشجيع في المواد التي لا يحبونها، اهاليهم يكونوا متحمسين جدًا لمشاهدتهم وهم يكبرون.

برج الحوت:

الأطفال مواليد برج الحوت مبدعون للغاية يحبون إنشاء أشياء جديدة طوال الوقت لذلك من المحتمل أن يكون الفن والموسيقى من الأشياء المفضلة لديهم يستغرقون وقتًا أطول للحصول على استقلالهم، لكن يمكنهم تكوين صداقات على ما يرام، وأيضًا فضلا عن أنهم محبوبون لأفراد أسرهم.