«الداخلية» تفحص فيديو خطف طفل من والدته فى المحلة

تجري أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودًا غير مسبوقة لكشف غموض تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة في محافظة الغربية بادعاء تعرض أحد الأطفال لعملية اختطاف من أمام أحد محلات البقالة بالمحلة الكبرى.

وكان أحد محلات البقالة بالطريق الدائري بطريق "المحلة الكبرى- المنصورة " بنطاق محافظة الغربية قد شهد واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من جانب شخصين مجهولين استخدما سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفرا هاربين على حد وصف أسرته وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبر صفحات وجروبات عديدة صورا ومقطع فيديو لارتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة- المنصورة".

وانتقل الرائد محمد هاشم، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة إلى موقع البلاغ وتم فحص الكاميرات لواقعة الاختطاف.

وأفاد شهود عيان قيام اثنين ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهروب به وكادت أن تدهس السيارة أمه أثناء محاولتها منعهم من اختطاف الطفل، حيث سقطت على الأرض وفر المتهمان هاربين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق في الحادث وأمرت بتفريغ كاميرات مراقبة وقررت سرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.