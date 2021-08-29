محافظ أسوان: تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة برئاسة اللواء حازم عبدالمنعم، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، بجانب مديري الطرق والمشروعات والشئون المالية والقانونية، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وشهد الاجتماع استعراض بعض المشروعات مثل البدء في تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد واستكمال الساحة الأمامية المطلة على نهر النيل بميدان المحطة، وأيضًا مشروع تطوير حديقة السلام، مع الإسراع في إنهاء مشروع تطوير السوق السياحية القديمة، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مصر العامة.

محافظ أسوان

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بطول 2 كم من خلال إنشاء حوائط ساندة، وزيادة عرض الطريق في المسافات التي تشهد تكرار الحوادث المرورية فيها نظرًا لوجود دورانات خطرة مما سيسهم في توفير عوامل الأمان للسائقين والركاب، مع إضفاء الشكل الجمالى والحضارى للمدخل الشمالي للمدينة.

ولفت المحافظ إلى أنه في نفس الوقت سيتم استكمال الساحة الأمامية المطلة على كورنيش النيل القديم بميدان المحطة لتكامل الرؤية البصرية لواجهة المدينة، بجانب إعادة تشغيل عدد 2 نافورة بوسط النيل بإضاءات ملونة، كما أنه تم الاتفاق على زيادة المسطحات الخضراء للميدان، مع تلافي أي ملاحظات تم رصدها من خلال لجنة هندسية متخصصة من المحافظة، علاوة على الإسراع بتطوير حديقة السلام وتركيب التماثيل بوسط حديقة بلازا درة النيل لتستكمل البانوراما الجمالية لمشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان وقائد شرطة المرافق بالاستمرار في حملات إزالة ورفع الإشغالات بالسوق السياحى القديم دون توقف لإفساح المجال أمام الشركة الوطنية لسرعة إنجاز المسافة المتبقية من مشروع التطوير، مع الالتزام بالتصميم الموحد للافتات المحلات والبازارات في اللون والكتابة والارتفاع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ هذه الأعمال لتتواكب مع الموسم السياحي القادم.

محافظ أسوان

واختتم الاجتماع بعرض بدائل تصميم مشروع مكتبة مصر العامة، والذى سيتم إنشاؤها على مساحة 3250 م2، لتصبح المكتبة صرحًا ثقافيًا وتنويريًا لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، حيث وجَّه محافظ أسوان لأهمية مراعاة الشكل الجمالي لواجهة المكتبة بما يتناسب مع الهوية البصرية الطراز المعمارى الأسوانى، وكذا التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة ذوى الإعاقة علاوة على ضرورة أن يشمل التصميم تعدد وتنوع الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية والسياحية والترفيهية.