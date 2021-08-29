فيتنام تسجل 12 ألفا و619 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فيتنام اليوم الأحد 12 ألفا و619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد، في الموجة الجديدة إلى 430 ألفا و940 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "في إن إكسبرس" الفيتنامية اليوم الأحد.

وحالات الإصابة المسجلة اليوم الأحد هي الأعلى في يوم واحد، منذ بدء التفشي في فيتنام.

وتم تسجيل 344 حالة وفاة بسبب الفيروس أمس السبت واليوم الأحد.

وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن في البلاد عشرة آلاف و 749 حالة، مما يمثل حوالي 5ر2% من جميع حالات الإصابة، وتم الإعلان عن شفاء 8813 مريضا اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء حتى الآن إلى 219 ألفا و802 حالة.