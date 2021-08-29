سر انتقال الأمير ويليام وزوجته كيت للعيش في قلعة وندسور بجوار الملكة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دوق ودوقة كامبريدج الامير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يفكران بجدية في الانتقال إلى قلعة وندسور.

وقالت الصحيفة إن عملية النقل التي تمت مناقشتها والتي ستقرب العائلة من الملكة اليزابيث الثانية، هي العلامة الأكثر أهمية حتى الآن على أن الزوجين يستعدان لتولي دور أكبر بكثير في قلب العائلة المالكة.

وقال مصدر إن وليام وكيت "يبحثان" عن خيارات الإقامة في المنطقة المناسبة لتربية أطفالهما الثلاثة ، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وأضافت المصادر أن العقارات قيد الدراسة يمكن أن تشمل Fort Belvedere ، وهو منزل مدرج من الدرجة الثانية مع برج باتجاه الطرف الجنوبي من Windsor Great Park ، حيث وقع الملك إدوارد الثامن - عم الملكة - أوراق التنازل عن العرش في عام 1936، والحصن المملوك من قبل Crown Estate ومؤجر لعائلة Weston ، أصدقاء العائلة المالكة.

وأوضحت المصادر أنه تم رفض اقامة الزوجان في القلعة نفسها من قبل مساعدي القصر.

وقد يكون نقل الأسرة غربًا - أينما انتهى - أمرًا استراتيجيًا وعمليًا في نفس الوقت ، حيث يستعد النظام الملكي لتغييرات كبيرة في السنوات المقبلة.

وفي الوقت الحالي ، قسمت عائلة كامبردج وقتهم بين اقامتهم في لندن في قصر كنسينجتون ، حيث توجد مكاتبهم أيضًا ، ومنزلهم الريفي أنمير هول في نورفولك.

وكان المنزل الريفي الموجود في Sandringham Estate هدية زفاف من الملكة ، وبعد إجراء أعمال التجديد ، جعله ويليام وكيت منزلهم الريفي الدائم من 2015 إلى 2017.

وكان لموقعها الريفي العديد من المزايا الرئيسية في ذلك الوقت: كان ويليام يعمل كطيار هليكوبتر لإسعاف شرق أنجليان الجوي ، وكان الزوجان حريصين على التعامل مع أطفالهما الصغار بعيدًا عن أنظار الجمهور.

وأكدت الصحيفة أن قلعة وندسور تعد أقدم وأكبر قلعة مأهولة على هذا الكوكب وهو المكان الذي تشعر فيه الملكة بأنها في منزلها، وأسسها ويليام الفاتح في القرن الحادي عشر ، وكانت موطنًا لـ 39 ملكًا.

كأميرة شابة إليزابيث، أمضت الملكة وشقيقتها مارجريت سنوات الحرب في وندسور ومن هنا ألقيا أول خطاب إذاعي لهما للتمني للأطفال البريطانيين "ليلة سعيدة وتمني التوفيق" خلال الحرب.

في العام الماضي، سجلت الملكة خطابًا تلفزيونيًا مثيرًا للأمة أثناء جائحة فيروس كورونا من الغرفة البيضاء بالقلعة.

وعندما اندلعت النيران في شهر نوفمبر من عام 1992 - وهو العام الذي وصفته الملكة بأنه "عامها المرعب" - دمر الحريق 115 غرفة ، بما في ذلك تسع غرف حكومية.

وانضم المساعدون إلى الأعمال البشرية لنقل الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن إلى بر الأمان، ولعب الأمير فيليب دورًا أساسيًا في استعادة القلعة ، حيث قاد لجنة الترميم التي جمعت الأموال للإصلاحات المكلفة والحساسة من خلال فتح قصر باكنجهام للجمهور.

وفي الكنيسة الجديدة ، قام بتركيب نافذة من الزجاج الملون لإحياء ذكرى أحداث تلك الليلة وأولئك الذين قاتلوا للسيطرة على الحريق.

