الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط عصابة استولت على أموال عملاء البنوك (فيديو)

الداخلية
الداخلية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، وتمكنت خلال 48 ساعة من ضبط تشكيل عصابى آخر، قام بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، فقد تبلغ لقسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك، واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى، والحصول منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

 وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها، والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات، إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى (تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول "تستخدم فى ارتكاب الوقائع").. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بارتكاب عدد من الوقائع؛ وأوضحوا قيامهم بشراء قطع أراضي وعقارات من متحصلات وقائع النصب، وإيداع باقى المبلغ المستولى عليه بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز (2 مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة ضبط تشكيل عصابي استيلاء على أموال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية النصب والاحتيال الاحتيال على المواطنين

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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