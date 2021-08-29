الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بالاستعداد لفصل الشتاء

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال المجلس التنفيذي

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وشدد المحافظ على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، والتأكد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

كما وجه رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لمراجعة الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة بالتنسيق مع الإنارة المركزية بهيئة النظافة وتغطيتها على الفور حرصًا على حياة المواطنين.

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القاهرة - بغداد

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