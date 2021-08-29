عزيز المرزوقي يشارك بفيلم «ماكو» وينتظر عرضه 1 سبتمبر

يشارك الفنان عزيز المرزوقي الشهير بـ"فكس" في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "ماكو"، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي الأول من سبتمبر المقبل.

ويقدم “المرزوقي” في أحداث العمل دورا محوريا سوف يساهم في قلب الأحداث رأسا على عقب، وتخطى الاعلان الرسمي لفيلم "ماكو" حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وبدأت الجهة المنتجة الاستعدادات النهائية لطرح الفيلم بدور العرض يوم 1 سبتمبر المقبل، وذلك عن طرق طرح الإعلانات في العديد من الشوارع والميادين المختلفة والقنوات الفضائية بطريقة مبتكرة وجديدة تناسب أحداث الفيلم المشوقة.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

وفي سياق متصل قرر صناع العمل تنظيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء المقبل بأحد دور العرض بمنطقة التجمع الخامس بحضور فريق الفيلم، على ان يبدأ عرضه جماهيرياً يوم الأربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي 4 سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، ويشارك فى بطولته الفنانين مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.