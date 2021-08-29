محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 153 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 153 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد لدفعة شهر يوليو 2021، وذلك بإجمالي 700 ألف جنيه، موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن “عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 38 شاب وفتاة، وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 96.981 مليون جنيه، واستفاد منها 12220 شاب وفتاة (5854 ذكور- 6366 إناث)”.

جاءت موافقة و تصريحات د. مختار بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذةزينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة ..

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير، ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكده من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

فيما كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشن حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحطات التموين ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز بمركز ومدينة أجا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية صباح اليوم بمدينة أجا، والتي تفقد خلالها المنشآت الصحية والتعليمية للتأكد من توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرح مختار أنه خلال حملة التفتيش التموينية اليوم تم تحرير 80 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 64 محضر نقص وزن وتجميع دقيق وتصرف في حصة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 محضر أسواق والبيع بازيد من الأسعار المقررة لبعض محطات التموين ومستودعات الغاز، بالإضافة إلي ضبط 20 كيلو رنجة، و50 كيلو لحوم مجهولة المصدر.

ووجه مختار، لوكيل وزارة التموين بتحرير كافة المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ووجه لرؤساء المدن بالتنسيق الكامل مع وكيل وزارة التموين، وشن حملات مستمرة على المخابز ومحطات الوقود ومنافذ بيع اسطوانات الغاز لتوفير كافة احتياجات المواطنين.