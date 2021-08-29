رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعا لبحث الاستعداد لمواجهة السيول

عقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اجتماعا استعدادا للسيول، بحضور ممثلين عن الحماية المدنية والطرق وشركة مياه الشرب والموارد المائية والري والزراعة والكهرباء والشئون الاجتماعية والتنمية المستدامة للوقوف على مناطق تجمعات مياه الأمطار وتطهير الشنايش بنطاق المدينة.

اجتماع رئيس مدينة مرسي مطروح

وأكد جاب الله، ضرورة المرور على طريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات، وجار المرور على باقي المعديات بالطرق السريعة والقرى التابعة للمدينة شرقاً وغرباً، في إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد المبكر لمواجهة السيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبا للأمطار المتوقعة.

اجتماع رئيس مدينة مرسي مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات ومتابعة أعمال النظافة وإزالة الحشائش، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار.

اجتماع رئيس مدينة مرسي مطروح

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جار المرور على جميع السدود بالكيلو 4 للتأكد من سلامتها لضمان سير المياه بمجرى السيل، وعدم انحراف مياه الأمطار على المنازل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

اجتماع رئيس مدينة مرسي مطروح

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح بمتابعة جاهزية مجرى السيل بوادي إسماعيل وطريق الوادي بالكيلو 4، تفاديا لحدوث سيول متوقعة مع بداية فصل الخريف فلكيا تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار بغزارة في أي وقت.